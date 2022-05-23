В России госпитализированы еще 775 человек с коронавирусом

Выявлено 4158 новых случаев

За сутки в России госпитализированы 775 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 4158 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 229 человек, из них госпитализированы только 112.

Выздоровели за сутки 5117 человек. Скончались 76 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18297608 человек. Умерли 378426 зараженных. Вылечились 17694020 заболевших.

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