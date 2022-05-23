В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за нехватки детского питания

Мэр делает все возможное, чтобы помочь семьям и малышам

Мэр американского города Нью-Йорк Эрик Адамс ввел режим чрезвычайного положения из-за нехватки детских смесей.

Перебои с детским питанием произошли после того, как производственную линию компании Abbott закрыли из-за обнаружения болезнетворных бактерий. Ожидается, что производство возобновится через месяц, передает РИА Новости.

Режим ЧП даст полномочия департамент по защите потребителей и работников города контролировать цены на детские смеси. На данный момент дефицит оценивается примерно в 40-50%. Мэр обратился к матерям и семьям со словами поддержки и пообещал, что "сделает все возможное, чтобы помочь".

Ранее стало известно, что для наполнения рынка дефицитной детской смесью власти США решили использовать военно-транспортную авиацию ВВС США. Продукт везут из Европы.

В последний раз режим ЧП в Нью-Йорке вводился в период пандемии, когда резко подскочили цена на маски и санитайзеры.

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