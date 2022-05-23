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Ученый оценил перспективы пандемии оспы обезьян

12:01
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Вирус очень стабилен

Директор новосибирского Института вирусологии ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов рассказал в беседе с "Интерфаксом", что вирус оспы обезьян давно известен ученым, он вряд ли сможет вызвать пандемию.

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"Он очень стабилен. Сейчас речь идет о единичных случаях, и для жителя Сибири или Вологды шанс заболеть не то что нулевой - скорее отрицательный", - отметил специалист.

По его словам, получившие вакцину от натуральной оспы защищены на 100%. "Технология старая, проверенная и недорогая", - заключил Шестопалов.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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