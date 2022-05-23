Росгвардия разминировала мост в Харьковской области

Националисты установили мины на подъездах к мосту

Военнослужащие Росгвардии в ходе инженерной разведки железнодорожного моста в Харьковской области обнаружили участки, заминированные противотанковыми минами ТМ-62. Боеприпасы установили украинские националисты, рассказали в пресс-службе Росгвардии в понедельник, 23 мая.

Боеприпасы находились на боевом взводе, взрыватели были замаскированы. Саперы Росгвардии успешно разминировали мост и подъезды к нему.

В ходе другой разведывательно-поисковой операции при проверке окраины одного из населенных пунктов Харьковской области на заброшенном предприятии бойцы Росгвардии обнаружили хорошо оборудованные и замаскированные позиции ВСУ и 2 БРТ-80 с полными боекомплектами.

Кроме того, в одном из населенных пунктов Харьковской области при досмотре школы росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ, в котором находилось стрелковое вооружение и боеприпасы, форменное обмундирование, средства личной бронезащиты. Находки были вынесены из школы и уничтожены, сообщается на официальном сайте Росгвардии.

Ранее в Росгвардии сообщили об обнаружении в Харьковской области скрытых позиций ВСУ для наблюдения за передвижением российских войск и несколько схронов с вооружением. Росгвардейцы изъяли из тайника два ПТУР 9М115 "Метис", более 300 патронов различного калибра, средства наблюдения, боевую экипировку и запасы продовольствия на несколько дней.

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