В МИД допустили возможность переговоров по обмену пленных с "Азовстали"

Об этом рассказал замглавы ведомства

В России не исключают вероятность обсуждения с украинскими властями обмена пленных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Руденко уточнил, что допускает любую возможность, которая не противоречит здравому смыслу.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что этот вопрос находится не в его компетенции, "но, наверное, это обсуждается где-то", сообщает РИА Новости.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что почти 2 тысячи заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе националистов сдались в плен. До этого там сложили оружие 1 387 морских пехотинцев. Кроме того, с территории завода были спасены 177 мирных жителей, которых удерживали националисты.

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