Петр Толстой: самое важное в процессе предварительного голосования - это обеспечение его объективности

Результаты будут оглашены 31 мая

Дан старт предварительному голосованию "Единой России", которое продлится до 29 мая. Результаты будут оглашены 31 мая, последний день регистрации избирателей - 27 мая, сообщили пресс-служба Московского городского регионального отделения партии.

"Люди смогут выбрать того кандидата, которому доверяют. Самое важное в процессе предварительного голосования - это обеспечение его объективности. Для достижения этой цели, а также для обеспечения безопасности и защиты персональных данных, была проведена колоссальная работа. Процесс дешифровки блокчейна будет запущен при соединении четырех частей ключа шифрования после окончания голосования", - отметил секретарь МГРО "ЕР", вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

Отмечается, что ключ шифрования блокчейна предварительного голосования "Единой России" 22 мая разделили на четыре части. Их передали на хранение президенту ПАО "Ростелеком" Михаилу Осеевскому, сенатору Александру Карелину, секретарю петербургского отделения "Единой России", депутату Госдумы Сергею Боярскому и президенту Фонда информационной безопасности Илье Массуху.

До 29 мая части ключа будут храниться в специальных сейф-пакетах. Блокчейн сразу будет опубликован на сайте PG.ER.RU, все желающие смогут проверить корректность подсчета.

В этом году на участие в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировались более 1,1 миллиона избирателей. Регистрация открыта с 18 апреля и продлится до 27 мая включительно. Проголосовать с нуля часов по Москве с 23 мая можно на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги или mos.ru для жителей столицы.

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