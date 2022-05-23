В Минпросвещения предложили новое написание слово "Бог"

Правила уже одобрены комиссией по русскому языку

Слово "Бог", согласно новым правилам русского языка, будет писаться с заглавной буквы.

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он объяснил, что текущие правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году. В то время правила написания слов, относящихся к религиозной тематике, никак не регламентировали.

"Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых", - сказал Кравцов в ходе 30-х Международных образовательных чтений (цитата по ТАСС).

По словам министра, новые правила уже одобрены правительственной комиссией по русскому языку. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда также поддержал инициативу министра.

На данный момент написание слова "Бог" зависит от контекста: в бытовом смысле - с маленькой буквы, если в религиозном – с большой.

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