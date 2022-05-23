Кремль согласился с мнением об угрозе глобального продовольственного кризиса

Россия не является его причиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 23 мая, заявил, что в Кремле абсолютно согласны с угрозой мирового продовольственного кризиса.

Представитель Кремля подчеркнул, что источником проблемы, которая ведет к угрозе мирового голода, не Россия, а те, кто ввел антироссийские санкции и сами рестрикции.

Песков также отметил, что российская сторона не препятствует вывозу зерна с Украины через территорию Польши, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главными виновниками нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире являются недружественные России государства, которые ввели больше всего антироссийских санкций. Именно эти государства, подчеркнул Володин, спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие, вводя незаконные санкции против России.

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