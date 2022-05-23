"На грани сумасшествия": в Кремле описали политику Польши

Варшава денонсировала соглашение о поставках газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение польских властей денонсировать "Ямальское" межправительственное газовое соглашение 1993 года", по которому страна получала от России газ.

"Польша давно отказалась платить за российский газ, но продолжает косвенно его получать, покупая дороже с другой стороны по известной схеме. Что будет дальше, сейчас вряд ли кто-то возьмется прогнозировать", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что польские власти занимают в отношении России "позицию оголтелую и на грани сумасшествия".

Соглашение в последний раз обновлялось сторонами в 2010 году. Предусматривалось постепенное увеличение объемов поставок российского газа в Польшу, начиная с 9,7 млрд куб. м в 2010 году и до 11 млрд куб. м в 2012 и последующие годы.

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