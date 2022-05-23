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"На грани сумасшествия": в Кремле описали политику Польши

12:36
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Варшава денонсировала соглашение о поставках газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение польских властей денонсировать "Ямальское" межправительственное газовое соглашение 1993 года", по которому страна получала от России газ.

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"Польша давно отказалась платить за российский газ, но продолжает косвенно его получать, покупая дороже с другой стороны по известной схеме. Что будет дальше, сейчас вряд ли кто-то возьмется прогнозировать", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что польские власти занимают в отношении России "позицию оголтелую и на грани сумасшествия".

Соглашение в последний раз обновлялось сторонами в 2010 году. Предусматривалось постепенное увеличение объемов поставок российского газа в Польшу, начиная с 9,7 млрд куб. м в 2010 году и до 11 млрд куб. м в 2012 и последующие годы.

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