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Песков усомнился в возможности обмена Медведчука на сдавшихся с "Азовстали"

12:36
  • понедельник
  • 23 мая 2022

В целом обмен пленными идет постоянно

Процесс обмена пленными с Украиной происходит постоянно, поскольку российской стороне это важно. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В МИД допустили возможность переговоров по обмену пленных с "Азовстали"

Представитель Кремля уточнил, что этими вопросами занимаются военные.

Что касается возможности обмена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на украинских военных с территории завода "Азовсталь", которые сдались в плен, Песков усомнился в том, что об этом можно говорить.

Пресс-секретарь президента пояснил, что "это разные категории", сообщает РИА Новости.

Ранее задержанный на Украине глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому. Он попросил глав двух государств обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.

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