МИД получил итальянские предложения по мирному урегулированию на Украине

Москва приступила к ознакомлению

Италия передала России план по мирному урегулированию конфликта на Украине.

В МИД уже получили все документы, они находятся на стадии рассмотрения, сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Москва сформулирует свое отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним, подчеркнули в министерстве.

Ранее итальянская газета La Repubblica написала, что план по мирному урегулированию на Украине предусматривает прекращение огня, полный вывод российских войск, снятие антироссийских санкций, вступление Украины в ЕС и отказ от вступления в НАТО, подписание нового договора по безопасности в Европе.

Кроме того, в документе сказано, что Россия и Украина должны заключить договор о "принадлежности оспариваемых территорий Донбасса и Крымского полуострова".

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