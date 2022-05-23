По объектам ВСУ ударили "Калибрами" с подлодки

Минобороны показало видео пуска

Министерство обороны России в понедельник сообщило об использовании ракет "Калибр" в ходе спецоперации на Украине.

"Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российскими ракетами морского базирования был нанесен удар по железнодорожной станции под Житомиром. В результате была уничтожена подготовленная к отправке в Донбасс технику ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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