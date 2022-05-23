Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению

Подробности не приводятся

Соломенский суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили украинские средства массовой информации.

Приговор был вынесен по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Россиянину вменили "нарушение законов и обычаев войны".

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде, сообщает РИА Новости.

Подробности уголовного дела не раскрываются. Официальные комментарии в связи с этим от российских и украинских властей пока не поступали.

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