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Россия отозвала заявку на право проведения "Экспо-2030"

13:20
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Это принципиальное решение, подчеркнули в МИД

Россия решила добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения международной промышленной выставки "Экспо-2030". Об этом в понедельник, 23 мая, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
Собянин доложил Путину о готовности Москвы к проведению "Экспо-2030"

Во внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность в том, что в сложившихся в мире условиях московская заявка не могла бы рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку.

По причине "развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества" было принято решение отозвать заявку России на проведение "Экспо-2030" в Москве, сообщает РИА Новости.

За право проведения выставки наравне с Москвой боролись Южная Корея, Италия, Украина и Саудовская Аравия. Победитель станет известен в 2023 году.

Ранее польский министр по вопросам развития и технологий Вальдемар Буда заявил, что Варшава против проведения международной выставки "Экспо-2030" в России. По словам политика, Варшава намерена поднимать вопрос исключения России из борьбы за право принять эту выставку на всех международных встречах.

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