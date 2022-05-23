Starbucks окончательно уходит из России

Работники будут уволены
Американская сеть кофеен Starbucks ликвидирует юридическое лицо ООО "Кофе Сирена" и сократит сотрудников компании.
Работники будут уволены в течение трех месяцев, пишет газета "Коммерсант" в своем Telegram-канале.
Кофейни Starbucks в России закрылись 10 марта из-за начала военной спецоперации на Украине. Тогда компания заявила о приостановке деятельности в стране.
До начала спецоперации в России были открыли 130 предприятий Starbucks, в которых работали около двух тысяч сотрудников.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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