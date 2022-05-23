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Starbucks окончательно уходит из России

13:19
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Работники будут уволены

Американская сеть кофеен Starbucks ликвидирует юридическое лицо ООО "Кофе Сирена" и сократит сотрудников компании.

Работники будут уволены в течение трех месяцев, пишет газета "Коммерсант" в своем Telegram-канале.  

Кофейни Starbucks в России закрылись 10 марта из-за начала военной спецоперации на Украине. Тогда компания заявила о приостановке деятельности в стране.

До начала спецоперации в России были открыли 130 предприятий Starbucks, в которых работали около двух тысяч сотрудников.

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