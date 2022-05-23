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Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко

14:52
  • понедельник
  • 23 мая 2022

СБУ опубликовала видео допроса бывшего депутата

СБУ обнародовало видеозапись очередного допроса экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Он дал показания, которые сейчас очень на руку президенту Зеленскому.

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Медведчук рассказал детали незаконных сделок бывшего главы государства, против которого уже возбуждено несколько уголовных дел. В частности, Петр Порошенко не только вёл торговлю углём с Донецкой и Луганской народными республиками, но также пытался приватизировать украинский участок магистрального нефтепровода из России в Европу.

Оппозиционный политик также сообщил, что Порошенко сам обратился к нему с просьбой связаться по этому поводу с Москвой и оказывал давление на украинские инстанции. В преступную схему был вовлечён ряд министров, силовиков и крупных чиновников госаппарата в Киеве.

Адвокат бывшего президента уже назвал показания Медведчука ложными и обвинил СБУ в попытке пиар-акции.
 

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