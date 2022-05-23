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Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич"

14:52
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Объект практически готов

В столице на финишную прямую вышла реконструкция исторического стадиона "Москвич". Площадку сегодня посетил Сергей Собянин.

Объект практически готов. По завершении работ его площадь увеличится в пять раз. Футбольное поле оборудовано системами полива и подогрева, а обновлённые трибуны смогут вместить на 20 процентов больше зрителей. Рядом идёт и капитальный ремонт одноимённого культурного центра. На его базе занимаются более 60 творческих коллективов. И для них также создают максимально комфортные условия.

"Культурный центр, который мы видим сзади, будет до конца года полностью отремонтирован, оснащён новым современным оборудованием. Спортивное ядро, состоящее из нескольких зданий, в том числе стадиона, на котором мы находимся, также находится в ремонте и реконструкции. Создан стрелковый комплекс, новое поле с подогревом, увеличено количество подтрибунного и надтрибунного пространства мест, на трибунах. Так что это, по сути, дела новый современный комплекс", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня же Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Она готова почти на 90 процентов. Новая платформа станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, который объединит две линии подземки - Таганско-Краснопресненскую и БКЛ, МЦД-2 и маршруты наземного общественного транспорта.

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