В Москве обсудили сохранение культурного и духовного достояния страны

В работе конференции приняли участие 150 специалистов
Сохранение культурного и духовного достояния страны - главная тема всероссийской конференции, которая проходит сегодня в Общественной палате.
В её работе участвуют более 150 специалистов из разных регионов - это представители музейного сообщества, архитекторы и те, кто отвечает за сохранность объектов культурного наследия в православных храмах и монастырях.
"Мы ввели вновь должность в церкви древлехранителя. 135 древлехранителей в старинных епархиях помогают вывести на правильный путь взаимодействие между реставраторами, музейными работниками и так далее", - сообщил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский, Тихон (Шевкунов).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"