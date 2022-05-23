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В Москве обсудили сохранение культурного и духовного достояния страны

15:02
  • понедельник
  • 23 мая 2022

В работе конференции приняли участие 150 специалистов

Сохранение культурного и духовного достояния страны - главная тема всероссийской конференции, которая проходит сегодня в Общественной палате.

В её работе участвуют более 150 специалистов из разных регионов - это представители музейного сообщества, архитекторы и те, кто отвечает за сохранность объектов культурного наследия в православных храмах и монастырях.

"Мы ввели вновь должность в церкви древлехранителя. 135 древлехранителей в старинных епархиях помогают вывести на правильный путь взаимодействие между реставраторами, музейными работниками и так далее", - сообщил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский, Тихон (Шевкунов).

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В Общественной палате обсудили сохранение культурного и духовного достояния страны
В Общественной палате обсудили сохранение культурного и духовного достояния страны
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