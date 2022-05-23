Поврежденная картина Репина вернулась в Третьяковскую галерею

Реставрация полотна "Иван Грозный и сын его Иван" завершилась

В Третьяковской галерее после реставрации представили картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван", которую 4 года назад повредил вандал.

У галереи собралось много журналистов, большое внимание к этой историй было приковано всё время - от начала расследования преступления до процесса кропотливой реставрации.

В мае 2018 года житель Воронежа Игорь Подпорин разбил стекло и повредил полотно. Холст оказался разодран в трёх местах, пострадала авторская рама.

Мужчина настаивал на том, что картина Репина оскорбляет чувства верующих и искажает исторические факты. Позднее он признал свою вину, правда, частично. В 2019 году Подпорина приговорили к двум с половиной годам колонии.

Реставрация полотна началась сразу после инцидента. Для этого в депозитарии Третьяковки создали специальную реставрационную мастерскую, а также изготовили уникальное оборудование — подвижный многофункциональный стол-трансформер со сложной механикой.

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