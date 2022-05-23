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Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

15:09
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Среди погибших - двое детей

В подмосковном Пушкине при пожаре в частном доме погибла семья из пяти человек, в том числе двое детей. Трагедия случилась минувшей ночью в микрорайне Клязьма. Двухэтажное здание вспыхнуло, когда все уже легли спать. Оперативные службы быстро прибыли на место, но огнём уже было охвачено почти 200 квадратных метров. Сразу был развернут оперативный штаб – в тушении принимали участия 20 человек и 8 единиц техники. Но спасти никого не удалось.

"После локализации были обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей 4 и 16 лет. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Следователями и криминалистами ГСУ СК по МО проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

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