Как идет реконструкция переулков между Тверской и Большой Никитской

Они станут удобнее для пешеходов и автомобилистов

В центре Москвы благоустраивают квартал между Тверской и Большой Никитской. В исторических переулках появится больше зелени и света, тротуары станут шире и удобнее для прогулок, а для автомобилистов устроят парковочные карманы.

Тяжелая строительная техника, шум генераторов и грохот отбойных молотков – центр столицы в районе Тверской превратился на время в большую стройку.

"Проектом предусмотрена взаимоувязка действующих пространств дорожной сети, пешеходной сети для более комфортного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов", - сообщил генеральный директор компании-подрядчика Максим Кушняров.

Брюсов, Газетный, Большой и Малый Гнездниковские, Леонтьевский… Эти прилегающие к Тверской переулки – атмосфера старой Москвы, неотъемлемая ее часть. Если называть радиальные вылетные магистрали столицы артериями, то такие тихие улицы – капиллярная сеть нашего города.

"Очень часто люди на экскурсиях говорят мне: "Надо же – ну будто вообще не Москва". Вот это как раз Москва настоящая! Уникальность этих переулков в том, что их не перестраивали за последние столетия и они сохранили свою историческую планировку", - рассказывает москвовед Георгий Макеев.

Реконструкция таких зон – это не просто переложить плитку или асфальт. То, что сейчас видят горожане – финальная часть работы. Но все гораздо сложнее. Газ, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электричество, связь… эти старые улицы, как слоёный пирог. Причём, некоторым коммуникациям здесь не менее 80 лет. И строителям надо убрать все эти слои, чтобы проложить новые.

Все провода и коммуникации уберут под землю. Это изменит восприятие улиц - вернется исторический вид, откроется небо и появится возможность наслаждаться архитектурой и очарованием города. Район вокруг Тверской всегда был очень зеленым. В ходе работ подрядчики добавят так называемый нижний слой зелени. То есть помимо того, что сохранятся существующие деревья, к ним подсадят кустарники. Сверхзадача всей реконструкции этих переулков – сделать так, чтобы эту самую реконструкцию никто не заметил.

"Здесь работали проектировщики, концептуалисты, которые поднимали архивные материалы для того, чтобы здесь создать то, что вы скоро увидите. Будут убраны различные провода, различные системы освещения и будет возвращен исторический вид этим улицам", - рассказывает директор ГКУ "УКРиС" Департамента капитального ремонта г. Москвы Игорь Шарафетдинов.

Этим летом любителям тихих столичных переулков в районе Тверской придется немного потерпеть неудобства. Но уже к осени можно будет вновь окунуться в камерную атмосферу старой Москвы.

Иван Колесников, Владимир Черных, Валерий Белинский, Олег Соколов, "ТВ Центр".

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