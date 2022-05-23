"Давай играть как раньше": на ВДНХ проходит выставка советских игрушек

Выставка открыта до 19 июня

Сотни игрушек, без которых невозможно представить настоящее советское детство, можно увидеть на одной площадке на ВДНХ. Куклы, грузовики, железная дорога, миниатюрные швейные машинки и экзотические животные - наверное, лучшие художники и инженеры страны работали над тем, чтобы наши дети развивались правильно.

В первые годы советской власти главной задачей было строительство нового общества и нового человека. И ребёнок должен был чувствовать себя гражданином этого нового мира, что называется, с пелёнок. Поэтому игрушки погружали в советский быт и жизнь в стране Советов.

"Были такие наборы, как, например, ткацкий станок. Или швейная машинка, которая здесь представлена. И она по-настоящему шила, это был не муляж. У мальчиков в это же время есть наборы столярных инструментов, чеканщика. Дети учатся обеспечивать себя", - рассказывает координатор выставки "Давай играть как раньше", директор музея советского детства Олеся Жильцова.

Сначала, конечно, случались и идеологические перегибы. Например, запретили копилки - за несоответствие коллективной идеологии и мелкобуржуазность, а педагоги-новаторы вдруг решили, что куклы вредны для девочек, потому что воспитывают мещанские вкусы и низменный материнский инстинкт. Но благодаря Крупской, Макаренко и Луначарскому куклу девочкам вернули. А в 60-е появились усовершенствованные модели.

"Глазки, которые закрывались-открывались просто - это спящие глазки. А которые слева направо глазками игриво водит, эти глазки называются флирт. Такой механизм действия глазок называется "флиртующие", - рассказывает коллекционер Ольга Рябцева.

Помимо прицельной стрельбы глазами и общения с куклой, которая чаще была или как бы младше ребёнка, как, например, известные всем пупсы, или ровесницей, в отличие от западной игрушки Барби, которая уже взрослая, советская девочка с удовольствием играла в семью, быт, хозяйство.

Начиная с 70-х советские игрушки становятся всё более направленным на окружающий мир, и на саморазвитие. Огромное количество наборов юных техников, конструкторов и пособий. Прелесть игрушек советского времени в том, что они не только помогали детям погрузиться в мир фантазии, но и готовили их к взрослой жизни - полной интересных открытий.

Александра Панина, Алексей Комаров, Кирилл Кретов и Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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