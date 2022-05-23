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Названы страны-лидеры по дискриминации российских СМИ

13:52
  • понедельник
  • 23 мая 2022

На Западе для журналистов из России создаются невыносимые условия

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал в Telegram о дискриминации российских СМИ зарубежными странами за последние пять лет.

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"Как оказалось, наиболее агрессивно себя ведут 13 стран (Латвия, Франция, Молдавия, Польша, Литва, Украина, США, Великобритания, Грузия, Германия, Канада, Эстония, Румыния). В лидерах по числу инцидентов - Латвия, Украина и Франция", - написал парламентарий.

По его словам, на Западе для журналистов из России создаются невыносимые условия для работы - прекращается вещание, насаждается цензура, создаются препятствия для банковского обслуживания.

Пискарев добавил, что был разработан законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

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