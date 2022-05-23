Зеленский предложил всему бизнесу уйти из России

Президент Украины хочет создать прецедент

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 мая, выступил на международном экономическом форуме в Давосе в формате видеосвязи. Он предложил создать прецедент выхода всего бизнеса с российского рынка.

Украинский лидер заявил, что каждой компании, которая покинет Россию, предлагается рынок Украины. По словам Зеленского, перед Украиной стоит задача создать такие условия в стране, чтобы люди и бизнес не боялись развиваться. Для этого, по его мнению, необходимо создать современную систему противовоздушной обороны, а также заключить договор о гарантиях безопасности для Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский предложил "создать прецедент восстановления страны после войны" и пригласил другие государства принять участие в восстановлении Украины, сообщает РИА Новости.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения Западом антироссийских санкций ряд зарубежных компаний объявили о прекращении или приостановке бизнеса в России. Однако затем стало известно, что в России возобновят работу магазины брендов Reserved и House, принадлежащих польской LPP. Магазины Zara могут возобновить работу в России под новым брендом.

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