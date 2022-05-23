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Регионы получат 3 млрд рублей на спортивную инфраструктуру

14:17
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин

Российское правительство уделяет особое внимание созданию условий для здорового образа жизни россиян. Об этом в понедельник, 23 мая, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал во время оперативного совещания со своими заместителями.
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Мишустин напомнил, что по поручению главы государства во всех регионах страны строится разнообразная спортивная инфраструктура в шаговой доступности для различных видов занятий – от любительских тренировок до выполнения нормативов ГТО.

На эти цели в бюджете на 2022 год будет распределено более 3 млрд рублей. Из них большая часть – свыше 2 млрд рублей – пойдет на строительство спортивных площадок. Остальные средства будут направлены всем российским субъектам на индексацию расходов на закупку спортивного оборудования.

Мишустин подчеркнул, что здоровье и благополучие людей – это одна из национальных целей развития, поставленных президентом, а недружественные действия отдельных стран не должны мешать ее достижению, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Ранее сообщалось, что около 20 спортивных объектов планируется достроить в Москве до конца 2022 года. Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что за последние годы в городе было построено более 150 крупных спортивных сооружений. Среди них – Дворец водных видов спорта в Лужниках, центр биатлона "Новая звезда", ледовые арены в трёх районах города.

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