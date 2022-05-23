В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Встреча проходит в неформальной обстановке

В Сочи стартовали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Об этом сообщает telegram-канал "Пул Первого", близкий к администрации белорусского президента. Встреча глав государств проходит в неформальной обстановке.

Ожидается, что президенты обсудят перспективы российско-белорусских отношений, а также актуальную международную повестку.

О встрече в Сочи 23 мая Путин и Лукашенко договорились на саммите ОДКБ в Москве, который прошел 16 мая.

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