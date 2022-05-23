Минздрав опроверг проблемы с закупкой вакцин

Большая часть препаратов уже приобретена

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан в 2022 году уже осуществил закупку большей части иммунобиологических лекарственных препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказали в Министерстве здравоохранения России.

Ряд СМИ ранее сообщил, что государственным заказчикам якобы не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. Отказ от участия в аукционах производители объясняли отсутствием выгоды.

Однако в Минздраве подчеркнули, что запасы пентавалентной вакцины и вакцины для профилактики пневмококковой инфекции в субъектах России составляют 4,5-месячную потребность. При необходимости эти препараты могут быть перераспределены среди нуждающихся регионов, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минздраве заявили, что в России решена проблема с дефицитом лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы. В ведомстве отметили, что меры, принятые совместно с производителями и дистрибьютерами лекарственных препаратов, позволили нормализовать ситуацию, которая сложилась в результате ажиотажного спроса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"