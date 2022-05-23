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В Индии назвали опасную цену на нефть

14:22
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Годовой уровень инфляции в стране вырос до 7,79%

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури в интервью телеканалу CNBC рассказал об опасной для мировой экономики цене на нефть.

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"Если цена барреля нефти сохранится на отметке 110 долларов, то речь идет не просто об инфляции, тогда речь идет о более крупных угрозах. Вы знаете, тогда речь идет о рецессии", - сказал Пури.

Он добавил, что с "последствиями столкнутся все".

Ранее стало известно, что годовой уровень инфляции в Индии вырос до 7,79% в апреле (самый высокий показатель с 2014 года).

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