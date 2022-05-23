В Индии назвали опасную цену на нефть

Годовой уровень инфляции в стране вырос до 7,79%

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури в интервью телеканалу CNBC рассказал об опасной для мировой экономики цене на нефть.

"Если цена барреля нефти сохранится на отметке 110 долларов, то речь идет не просто об инфляции, тогда речь идет о более крупных угрозах. Вы знаете, тогда речь идет о рецессии", - сказал Пури.

Он добавил, что с "последствиями столкнутся все".

Ранее стало известно, что годовой уровень инфляции в Индии вырос до 7,79% в апреле (самый высокий показатель с 2014 года).

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