Собянин осмотрел строящуюся станцию БКЛ "Текстильщики"

В районе станции формируется крупный транспортно-пересадочный узел

Строительство Восточного участка Большой кольцевой линии метро завершено почти на 80 процентов. Здесь четыре станции, на одной из них – "Текстильщики", сегодня побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Станция расположена между Шоссейной улицей и путями МЦД-2. Она мелкого заложения и с двумя платформами и вестибюлями. Основным элементом декора должен стать двухуровневый потолок, визуально напоминающий вязальный или ткацкий станок. Это отсылка к названию станции. Сейчас там ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж инженерных систем, обратная засыпка котлована.



"Здесь, в "Текстильщиках", формируется крупный транспортный узел, Таганско-Краснопресненская ветка пересекает здесь и будет осуществляться пересадка. Кроме того, рядом строится платформа, реконструируется МЦД-2, рядом прокладывается гигантская магистраль Скоростного диаметра Москвы, это Юго-Восточная Хорда, которая войдет в скоростной диаметр. Так что здесь будет транспортный узел, через который будут ежесуточно проходить более 100 тысяч человек. Очень важный объект", - заявил Сергей Собянин.

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