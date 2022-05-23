Теtra Pak опровергла уход с российского рынка

Производство и отгрузка работают штатно
Компания Теtra Pak опровергла слухи об уходе из России и заявила, что продолжает работать на российском рынке.
В частности, производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются, заявил РБК представитель компании.
Ранее агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник сообщило, головной офис Tetra Pak больше не контактирует с российским АО "Тетра Пак" в связи с введенными против России санкциями. Из-за этого возникают проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским организациям.
Компания Tetra Pak – крупнейший производитель упаковки, в частности, для жидких пищевых продуктов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"