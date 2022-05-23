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Теtra Pak опровергла уход с российского рынка

15:01
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Производство и отгрузка работают штатно

Компания Теtra Pak опровергла слухи об уходе из России и заявила, что продолжает работать на российском рынке.

В частности, производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются, заявил РБК представитель компании.

Ранее агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник сообщило, головной офис Tetra Pak больше не контактирует с российским АО "Тетра Пак" в связи с введенными против России санкциями. Из-за этого возникают проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским организациям.

Компания Tetra Pak – крупнейший производитель упаковки, в частности, для жидких пищевых продуктов.

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