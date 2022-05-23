Путин рассказал о непростой ситуации с санкциями

От правительства нужны особые усилия

Российская экономика достойно справляется с санкциями, однако ситуация непростая. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский лидер отметил, что происходящее требует от экономического блока правительства особого внимания и особых усилий, однако в целом эти усилия дают положительный эффект.

Российская экономика санкционный удар выдерживает весьма достойно, о чем свидетельствуют все макроэкономические показатели, рассказал Владимир Путин.

Президент, в частности, отметил, что переход в торговле с партнерами России на национальные валюты "дает о себе знать". Он подчеркнул, что этот переход осуществляется "не в ущерб нашим партнерам, выполняем все свои обязательства", сообщает "Интерфакс".

Ранее Путин заявил, что против России Западом была развязана масштабная война в киберпространстве, число кибератак выросло в разы. Однако киберагрессия против России, как и в целом "санкционный наскок", провалились.

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