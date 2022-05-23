ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кудрин дал прогноз по срокам перестройки российской экономики

15:01
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Масштаб этих перемен пока еще проявляется

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что нынешний и, возможно, следующий годы будут сложными с точки зрения падения ВВП.

Кабмин обозначил приоритет в экономической политике
"Большая семерка" пообещала изолировать Россию от мировой экономики

"Масштаб этих перемен пока еще проявляется. Поэтому полтора-два года - это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов и последствий", - добавил он (цитата по ТАСС).

По словам Кудрина, перестройка некоторых инвестиционных циклов может занять около 5-10 лет.

Минэкономразвития по итогам 2022 года ожидает падения ВВП России на 7,8%. Пик безработицы прогнозируют на III квартал 2022-го.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Алексей Кудрин в Госдуме
Алексей Кудрин в Госдуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.