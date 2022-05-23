Кудрин дал прогноз по срокам перестройки российской экономики

Масштаб этих перемен пока еще проявляется

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что нынешний и, возможно, следующий годы будут сложными с точки зрения падения ВВП.

"Масштаб этих перемен пока еще проявляется. Поэтому полтора-два года - это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов и последствий", - добавил он (цитата по ТАСС).

По словам Кудрина, перестройка некоторых инвестиционных циклов может занять около 5-10 лет.

Минэкономразвития по итогам 2022 года ожидает падения ВВП России на 7,8%. Пик безработицы прогнозируют на III квартал 2022-го.

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