ТАСС: Путин предложил Куренкова на пост главы МЧС

Временно исполняет обязанности главы ведомства Александр Чуприян

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации в качестве претендента на пост министра чрезвычайных ситуаций кандидатуру Александра Куренкова. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал осведомленный источник в верхней палате российского парламента.

По словам собеседника ТАСС, представление президента планируется рассмотреть в среду, 25 мая. Официальное подтверждение этой информации не поступало.

Источники агентства уточнили, что Александр Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. В Росгвардии Куренков занимает должность помощника директора ведомства.

В настоящее время временно исполняющим обязанности руководителя МЧС является первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях в Заполярье. Министр пытался спасти сорвавшегося с обрыва участника съемочной группы, однако не удержался и упал с высоты.

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