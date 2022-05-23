Москва обратила внимание на давление Запада на страны Африки

В том числе на ЮАР

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Озеров заявил на круглом столе в Совете Федерации, что Запад оказывает давление на страны Африки.

"Мы видим, что колоссальное давление оказывается на наших африканских партнеров, в том числе на ЮАР, откуда их колебания, непоследовательность, зачастую для того, чтобы оторвать их от России, закрыть любые возможности для развития экономических отношений с нами", - отметил дипломат (цитата по ТАСС).

По его словам, половина африканских государств, несмотря на давление, уходит от осуждения России в связи с ситуацией вокруг Украины.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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