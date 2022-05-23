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Путин объяснил причины укрепления рубля

15:32
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Появились объективные предпосылки

Одной из причин укрепления рубля стал переход в торговле с другими странами в национальных валютах. Президент России Владимир Путин заявил об этом на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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"Переход к торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, тоже дает о себе знать", - отметил Путин. Российский лидер напомнил, что и Лукашенко ранее неоднократно говорил о необходимости такого перехода.

Путин подчеркнул, что для такого шага появились объективные предпосылки. Переход в торговле по некоторым товарным группам на национальную валюту способствует укреплению рубля. Российский лидер заметил, что для Москвы и Минска в этом нет ничего нового - они давно торгуют в национальных валютах, передает ТАСС.

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