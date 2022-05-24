Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Тельцам предстоит день работы над ошибками, ракам — удачный день в вопросах карьеры

Овны

Венера в вашем знаке наконец-то становится собранной, деятельной и целеустремленной. Немного самодисциплины – и вы блестяще справитесь с самыми сложными задачами.

Тельцы

Для начала новых дел этот день не подходит, но он идеален для разбора полетов и работы над ошибками. Попробуйте разобраться в причинах своих неудач и поражений – это полезно.

Близнецы

Планеты сегодня дарят вам терпение и внимание к деталям. Займитесь скучными делами, которых обычно избегаете: сделайте отчеты, заполните документы, квитанции, заявления.

Раки

Сосредоточьтесь на вопросах карьеры или поисках работы: сегодня удачный день для этого. Раки-предприниматели смогут составить реалистичный бизнес-план или бюджет.

Львы

Обычно вам не занимать упорства, но сегодня к нему добавится усидчивость, которой вам так не хватает. Сила Сатурна поможет методично разобраться в деталях любого дела.

Девы

Вы сможете разложить по полочкам любой сложный процесс и разобраться в самых запутанных историях. Этот день также хорош для изучения инструкций, законов и правил.

Весы

Вам бывает нелегко отказаться от своих привязанностей и симпатий, даже если они разочаровали. Сегодня сделать трудный выбор вашей Венере поможет бескомпромиссный Сатурн.

Скорпионы

Не упустите возможность упорядочить свой рабочий график, да и в целом образ жизни. Сегодня звезды будут помогать вам считать калории, записываться к врачам и тренерам.

Стрельцы

Родители смогут сегодня привить дисциплину своим детям, научить их поддерживать порядок. Всем остальным тоже придется вспомнить о том, как соблюдать правила.

Козероги

Занимайтесь платежами и другими тратами, связанными с жильем и коммунальными услугами. Планеты помогут вам сконцентрироваться и разобраться с этим за один день.

Водолеи

Суровый Сатурн в вашем знаке получает сегодня мягкую поддержку от гармоничной Венеры. Вы будете очаровательны и любезны, благодаря чему укрепите свой авторитет.

Рыбы

Кто-то взрослый и очень мудрый поможет вам прийти в себя после стресса. Это может быть папа, дедушка, кто-то из коллег либо священник, преподаватель солидного возраста.

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