Собянин: строительство восточного участка БКЛ метро завершено на 77%

Он будет введен по плану в 2023 году, сообщил мэр

Заводу "Москвич", который недавно вернул себе историческое название, принадлежал целый ряд одноимённых культурных и спортивных объектов. Их все сейчас восстанавливают. Ход работ сегодня осмотрел мэр столицы. Реконструкция стадиона - первая за полвека. А культурный центр "Москвич" откроет двери к Новому году. Сергей Собянин поручил ускорить там работы. Всё это находится в пешей доступности от нового крупного ТПУ "Текстильщики" на 100 тысяч пассажиров в сутки.

В районе "Текстильщики" сейчас реализуются сразу несколько крупных проектов. Самый масштабный - станция Большой кольцевой линии метро, расположенная между Шоссейной улицей и путями МЦД-2. Она готова на 86% - ход строительства осмотрел Сергей Собянин. При этом строительство восточного участка Большой кольцевой линии метро завершено на 77%, сообщил мэр.

"В "Текстильщиках" формируется крупный транспортный узел, Таганско-Краснопресненская ветка пересекает здесь и будет осуществляться пересадка. Кроме того, рядом строится платформа, реконструируется МЦД-2, рядом прокладывается гигантская магистраль Скоростного Диаметра Москвы, это Юго-Восточная Хорда, которая войдет в Скоростной Диаметр. Так что здесь будет транспортный узел, через который будут ежесуточно проходить более 100 тысяч человек. Очень важный объект", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Переход на Таганско-Краснопресненскую ветку - через подземный переход. В дальнейшем две станции соединит 130-метровый пешеходный мост через Люблинскую улицу. Он свяжет Текстильщики и Печатники. Впервые в истории метрополитена станция БКЛ "Текстильщики" будет самоотапливаемая.

"Мы будем забирать из тоннеля тёплый воздух, конденсировать его и так отапливать весь станционный комплекс", - сообщил Антон Рыбаков, руководитель строительства станции БКЛ "Текстильщики".

В отделке вестибюлей и платформенной части будут использованы натуральные природные материалы. Светло-серые гранитные полы и светлые мраморные стены.

Отдельного внимания заслуживает интерьер новой станции. Его особенность - декоративный двухуровневый потолок и система его освещения. Благодаря отраженному закарнизному свету он напоминает ткацкий станок - прямая отсылка к названию станции.

В пешей доступности от "Текстильщиков" - спортивный кластер, стадион "Москвич", который сейчас реконструируют. Это часть спорткомплекса, занимающего 10 тысяч квадратных метров. Здесь новое поле с натуральным газоном, системами полива и подогрева, освещения, новым электронным табло - всё по стандартам РФС. Новые трибуны и новый стрелковый комплекс. Раньше юным снайперам приходилось ездить на тренировки в разные части Москвы.

"Можно тренироваться где угодно, были бы условия, но условия здесь, в этом новом тире, отличаются от других тиров. Такая возможность. Для тренировочного пространства, для соревнований - самое-самое, о чём можно только мечтать", - прокомментировала Надежда Королева, старший тренер школы олимпийского резерва "Москвич".

И юные спортсмены уже по достоинству оценили все эти новые возможности и поделились планами с Сергеем Собяниным.

- А у тебя какие планы? - Хочу стать военным. Для этого и пришёл сюда, чтобы получить хоть какой-то навык. - Здорово. Ладно, успехов Вам.

"Москвич" - часть исторического спортивного кластера, созданного при заводе малолитражных автомобилей ещё в 60-х. Теперь всё здесь будет так, как задумывалось: и завод, и спорткомплекс носят одно историческое имя.

"Завод "Рено" ушёл, как бренд из Москвы и вместо него теперь завод переименован. Ему вернули историческое название: московский завод "Москвич". Исторически к этому заводу примыкали и принадлежали целый комплекс учреждений, зданий, культурных, спортивных. Все они на сегодняшний момент находятся в стадии обновления. Культурный центр, который мы видим сзади, до конца года будет полностью отремонтирован, оснащён новым современным оборудованием. Один из самых привлекательных и популярных культурных центров", - сообщил Собянин.

Когда на стадионе не будет соревнований, позаниматься на нём смогут все желающие. Культурный центр "Москвич" на Волгоградском проспекте откроет двери для жителей района. Сейчас в нём заканчивается капитальный ремонт. Здесь получат прописку более 60 творческих коллективов, студий и клубных объединений для взрослых и детей: от йоги и театра, до шахмат и киноискусства. В планах - чтобы встретить Новый год можно было уже в новом культурном центре.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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