ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: строительство восточного участка БКЛ метро завершено на 77%

17:50
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Он будет введен по плану в 2023 году, сообщил мэр

Заводу "Москвич", который недавно вернул себе историческое название, принадлежал целый ряд одноимённых культурных и спортивных объектов. Их все сейчас восстанавливают. Ход работ сегодня осмотрел мэр столицы. Реконструкция стадиона - первая за полвека. А культурный центр "Москвич" откроет двери к Новому году. Сергей Собянин поручил ускорить там работы. Всё это находится в пешей доступности от нового крупного ТПУ "Текстильщики" на 100 тысяч пассажиров в сутки.

Собянин осмотрел строящуюся станцию БКЛ "Текстильщики"
Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич"
Собянин рассказал о реставрации исторических станций метро

В районе "Текстильщики" сейчас реализуются сразу несколько крупных проектов. Самый масштабный - станция Большой кольцевой линии метро, расположенная между Шоссейной улицей и путями МЦД-2. Она готова на 86% - ход строительства осмотрел Сергей Собянин. При этом строительство восточного участка Большой кольцевой линии метро завершено на 77%, сообщил мэр.

"В "Текстильщиках" формируется крупный транспортный узел, Таганско-Краснопресненская ветка пересекает здесь и будет осуществляться пересадка. Кроме того, рядом строится платформа, реконструируется МЦД-2, рядом прокладывается гигантская магистраль Скоростного Диаметра Москвы, это Юго-Восточная Хорда, которая войдет в Скоростной Диаметр. Так что здесь будет транспортный узел, через который будут ежесуточно проходить более 100 тысяч человек. Очень важный объект", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Переход на Таганско-Краснопресненскую ветку - через подземный переход. В дальнейшем две станции соединит 130-метровый пешеходный мост через Люблинскую улицу. Он свяжет Текстильщики и Печатники. Впервые в истории метрополитена станция БКЛ "Текстильщики" будет самоотапливаемая.

"Мы будем забирать из тоннеля тёплый воздух, конденсировать его и так отапливать весь станционный комплекс", - сообщил Антон Рыбаков, руководитель строительства станции БКЛ "Текстильщики".

В отделке вестибюлей и платформенной части будут использованы натуральные природные материалы. Светло-серые гранитные полы и светлые мраморные стены.

Отдельного внимания заслуживает интерьер новой станции. Его особенность - декоративный двухуровневый потолок и система его освещения. Благодаря отраженному закарнизному свету он напоминает ткацкий станок - прямая отсылка к названию станции.

В пешей доступности от "Текстильщиков" - спортивный кластер, стадион "Москвич", который сейчас реконструируют. Это часть спорткомплекса, занимающего 10 тысяч квадратных метров. Здесь новое поле с натуральным газоном, системами полива и подогрева, освещения, новым электронным табло - всё по стандартам РФС. Новые трибуны и новый стрелковый комплекс. Раньше юным снайперам приходилось ездить на тренировки в разные части Москвы.

"Можно тренироваться где угодно, были бы условия, но условия здесь, в этом новом тире, отличаются от других тиров. Такая возможность. Для тренировочного пространства, для соревнований - самое-самое, о чём можно только мечтать", - прокомментировала Надежда Королева, старший тренер школы олимпийского резерва "Москвич".

И юные спортсмены уже по достоинству оценили все эти новые возможности и поделились планами с Сергеем Собяниным.

- А у тебя какие планы?

- Хочу стать военным. Для этого и пришёл сюда, чтобы получить хоть какой-то навык.

- Здорово. Ладно, успехов Вам.

"Москвич" - часть исторического спортивного кластера, созданного при заводе малолитражных автомобилей ещё в 60-х. Теперь всё здесь будет так, как задумывалось: и завод, и спорткомплекс носят одно историческое имя.

"Завод "Рено" ушёл, как бренд из Москвы и вместо него теперь завод переименован. Ему вернули историческое название: московский завод "Москвич". Исторически к этому заводу примыкали и принадлежали целый комплекс учреждений, зданий, культурных, спортивных. Все они на сегодняшний момент находятся в стадии обновления. Культурный центр, который мы видим сзади, до конца года будет полностью отремонтирован, оснащён новым современным оборудованием. Один из самых привлекательных и популярных культурных центров", - сообщил Собянин.

Когда на стадионе не будет соревнований, позаниматься на нём смогут все желающие. Культурный центр "Москвич" на Волгоградском проспекте откроет двери для жителей района. Сейчас в нём заканчивается капитальный ремонт. Здесь получат прописку более 60 творческих коллективов, студий и клубных объединений для взрослых и детей: от йоги и театра, до шахмат и киноискусства. В планах - чтобы встретить Новый год можно было уже в новом культурном центре.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Метрострой
Метрострой
Сергей Собянин осмотрел ход строительства БКЛ
Сергей Собянин осмотрел ход строительства БКЛ
Строительство БКЛ
Строительство БКЛ
Станция БКЛ "Текстильщики"
Станция БКЛ "Текстильщики"
Стадион "Москвич"
Стадион "Москвич"
Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич"
Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич"
ФОК "Москвич"
ФОК "Москвич"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.