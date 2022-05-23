Хранитель Третьяковки: во время реставрации картины Репина проявилось невероятное

За толстым слоем лака обнаружились детали, о которых раньше никто не знал

Долгожданное событие для всех ценителей искусства. Сегодня в Третьяковской галерее впервые после четырех лет реставрации представили картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Знаменитое полотно пришлось кропотливо восстанавливать после выходки вандала. Но только лишь устранением повреждений мастера не ограничились.

Буквально несколько мгновений остаётся до того момента, когда со знаменитого полотна Ильи Репина снимут защитный материал, и все мы увидим, что получилось после нескольких лет реставрации.

Задача перед искусствоведами стояла очень сложная — не просто восстановить полотно, но и привести его к состоянию 1885 года, когда картина вышла из Мастерской Репина и её купил Третьяков. По словам генерального директора Третьяковки, такой проект - беспрецедентный. И по объёму работ, и по сложности. Прежде всего - это ответственность.

"Она была в столь сложном состоянии, что была транспортирована из Лаврушинского переулка за более чем 100 лет только один раз, во время эвакуации в период ВОВ. Эти 4 года шла серьёзнейшая напряжённая работа не только собственно над реставрацией картины, над исследованиями и вырабатыванием сложнейших ноу-хау, сложнейших, новых, никем не испробованных, я отвечаю за свои слова, технологий, которые были использованы для реставрации этого полотна и которые были выработаны группой реставраторов", - рассказала гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.

4 года тому назад в Третьяковской галерее вандал разбил конструкцию, которая защищала картину "Иван Грозный и сын его Иван" от температурных колебаний, металлической стойкой ограждения. Толстое стекло прорвало холст в трёх местах, а также повредило авторскую художественную раму.

Многие помнят, что раньше на картине трудно было различить что-либо, кроме фигур Грозного и царевича. Теперь мы отчётливо видим богатое убранство палаты. Группе реставраторов из Москвы и Санкт-Петербурга под руководством научных сотрудников Третьяковки удалось не просто ликвидировать последствия нападения. Они сумели сделать то, чего годами не могли их предшественники — восстановили оригинал живописца в мельчайших деталях.

"Реставрация совершенно необычная, неординарная. Мы столкнулись с задачей сложнейшей, потому что, как уже говорилось, кроме вот этих, так сказать, вандальных нападений, травм, которые были, картина вела себя совершенно непонятным образом. То есть вот об этих отстрелах я говорю. То есть проходили на живописной поверхности постоянно мельчайшие отстрелы красочного слоя, обнажался белый грунт", - сообщила реставратор Екатерина Волкова.

Потому процесс реставрации был таким долгим.

"Проявился её естественный в ходе старения кракелюр, который не был виден за толстым слоем лака. Проявились детали, которые мы не видели раньше, проявилось невероятное, фантастическое колористическое богатство этой картины, самой живописи. Каждый раз, когда мы приходили в реставрационную мастерскую, и коллеги освобождали слой за слоем, до авторского репинского слоя лака эту картину по особой методике. И когда появлялся кусочек ковра, либо кусочек изразцов на печке на дальнем плане, мы говорили: "Боже мой, боже мой, какая красота", - сказала главный хранитель Третьяковки Татьяна Городкова.

Столь объёмных и трудоёмких работ в мировой практике не так много. Например, реставрация "Рождения Венеры" в галерее Уффици. А в России и вовсе такого ещё не было. Уникальные методики разрабатывались специально под полотно в Третьяковской галерее.

Ксения Игнатова, Андрей Корнилов и Денис Кузнецов. "ТВ Центр".

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