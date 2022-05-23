В Москве пройдет презентация фестиваля детства и юности "Большая перемена"

Мероприятие пройдет 24 мая

Во вторник, 24 мая, на ВДНХ состоится презентация Всероссийского фестиваля детства и юности "Большая перемена". Мероприятие пройдет в формате экскурсии на гольфкарах с использованием технологии дополненной реальности.

В презентации примет участие глава Росмолодежи Ксения Разуваева, а также представители сообщества "Большая перемена", движения "Юнармия", Российского движения школьников.

Фестиваль будет проходить по всей стране и завершится 1 июня масштабным мероприятием на ВДНХ, в котором будут участвовать представители детских общественных движений, образовательных проектов для детей и подростков, школьники, родители, педагоги.

В рамках фестиваля состоится Всероссийский слет детских общественных организаций, семейная смена "Родные — любимые" проекта "Большая перемена". Также пройдут спортивные соревнования, творческие кастинги, полуфинал Всероссийского конкурса "Битва хоров". В завершение фестиваля состоится концерт с участием популярных российских исполнителей.

Организаторами мероприятий выступают Минпросвещения, Росмолодежь, АНО "Большая перемена", АНО "Национальные приоритеты", Российское движение школьников, а также правительство Москвы.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена". Движение займется воспитанием и самореализацией детей, организацией досуга, проведением государственной политики в интересах детей и молодежи. Согласно документу, наблюдательный совет нового российского движения может возглавить президент России Владимир Путин.

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