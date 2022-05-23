Показания Медведчука против Порошенко назвали диверсией в интересах России

На Украине срежиссировали очередной фарс

На Украине срежиссировали очередной фарс в духе действующего президента страны. В этот раз миру явили показания Виктора Медведчука. Политик, которого арестовали больше месяца назад, обвинил в коррупции бывшего главу страны Петра Порошенко.

Тревожная музыка. Информационные слайды. При Владимире Зеленском даже заявления СБУ теперь выглядят, как ролики "95-го квартала". Вот и показания политика Виктора Медведчука, явно выбитые из политика силой, оформили в том же стиле. Однако выводы, которые из них следуют, вряд ли покажутся смешными. По крайней мере Петру Порошенко. Потому как из того, что рассказал, вернее прочитал, по бумажке Медведчук, следует, что бывший президент Украины, будучи при власти, незаконно завладел частью проходящего по территории Украины нефтепровода "Самара - западное направление", выведя его из реестра госсобственности.

"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью. Как потом выяснилось - собственностью господина Порошенко. Для этого необходимо было принять ряд действий. И здесь господин Порошенко решал все вопросы как с судебной системой, так и вопросы административных органов через возможности президентской должности и административного влияния", - сказал Медведчук.

Эта сделка, утверждает Медведчук, обошлась Порошенко в 23 миллиона долларов. При этом за год использования этого нефтепровода, по которому дизельное топливо из России поступало на Украину и в западные страны, экс-президент заработал больше сорока миллионов. То есть в два раза больше. Впрочем, это, вероятно, немного в сравнении с доходом, полученным от закупки угля в ЛДНР. По документам его проводили как поставки из ЮАР. А разницу в цене, рассказывает Медведчук, клали себе в карман Порошенко и члены его команды, помогавшие реализовать данную схему.

Сам арестованный политик утверждает, что тоже в этом участвовал, но на правах посредника. Отсюда и его информированность. И о том, как реализовывалась данная схема. И о том, как наличные деньги под охраной СБУ машинами завозились из Украины на территорию ЛДНР. У Порошенко, понятное дело, все эти обвинения отвергают.

"Это юридически никчемные и лживые заявления. И главное, ничего нового во всей этой истории сказано не было", - сказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

То, что Медведчук, на которого оказывается физическое давление, скажет все, что от него потребуют, - это понятно. Однако в нынешних украинских реалиях, где законы не действуют, а Зеленский возомнил себя царем, Порошенко явно стоит беспокоиться. Той поддержки, что была у него со стороны США, давно нет. А значит нет и защиты от уголовного преследования. Основой для которого, вероятно, и станут показания Медведчука. Однако осуждать действующую власть сторонники пятого президента Украины не стали, привычно увидев в таком повороте событий руку Кремля.

"Все заявления Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы. Нам обидно, что в условиях войны Служба безопасности Украины не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики", - говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

По сути Порошенко в глазах Зеленского остался единственным конкурентом, и его немедля стоит устранить. А заодно и отвлечь население от очередного поражения на фронте. Все-таки сдача в плен сотен боевиков, укрывавшихся в подвалах "Азовстали" - это серьезный удар по имиджу украинской власти. Впрочем, не первый и далеко не последний. И даже посадив Порошенко, отсрочить неизбежное у Зеленского вряд ли получится.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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