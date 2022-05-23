Захарова: Зеленский легализовал захват Украины Польшей

Киевский режим передает полякам права на территории

Киев своими договоренностями с Варшавой де-факто легализует захват Украины. Утверждая особый статус граждан Польши, киевский режим передает им права на украинские территории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины. Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, 8 лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное - легализуя де-факто захват своей страны", - написала Захарова в Telegram.

Днем ранее Владимир Зеленский выступил в Верховной раде и заявил о договоренности с руководством Польши упростить пересечение границы между странами. Украинский лидер также сообщил о скором принятии закона, в соответствии с которым гражданам Польши предоставят расширенные возможности на Украине – в частности, разрешат занимать государственные должности.

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