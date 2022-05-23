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Бочкарёв: Работы по реконструкции стадиона "Москвич" вышли на финальную стадию

15:53
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Стадион готов на 98%

Работы по реконструкции стадиона "Москвич" вышли на финальную стадию. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв. Он напомнил, что работы начались в мае 2019 года. Это первая реконструкция за полувековую историю стадиона.

"В настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, что позволяет рассчитывать на завершение реконструкции в ближайшие месяцы", – сказал Бочкарёв.

В ходе реконструкции построены трибуны на 4190 зрителей, в подземном уровне подтрибунного пространства оборудовали стрелковую галерею. Также на стадионе будет создано легкоатлетическое ядро.

Ранее сегодня ход реконструкции стадиона "Москвич" осмотрел Сергей Собянин.

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Стадион "Москвич"
Стадион "Москвич"
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