Украина потребовала статус кандидата в члены ЕС в июне

Это станет важным сигналом, что Европа ценит Украину, считают в Киеве

Украинские власти настаивают на предоставлении статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко.

По утверждению чиновника, в настоящее время Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой своих жизней. Статус кандидата на членство в Евросоюзе станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия.

Николаенко также отметил, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает "немедленного членства". Однако он выразил надежду на то, что Украина пройдет этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные страны продемонстрируют лидерство, сообщает РИА Новости.

Ранее министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон призвал европейцев к честности в вопросе сроков вступления Украины в ЕС. По его словам, государство сможет стать членом Евросоюза лишь через 15-20 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"