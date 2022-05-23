ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина потребовала статус кандидата в члены ЕС в июне

16:01
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Это станет важным сигналом, что Европа ценит Украину, считают в Киеве

Украинские власти настаивают на предоставлении статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко.
Глава ЕК объяснила, от чего зависят сроки вступления Украины в ЕС

По утверждению чиновника, в настоящее время Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой своих жизней. Статус кандидата на членство в Евросоюзе станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия.

Николаенко также отметил, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает "немедленного членства". Однако он выразил надежду на то, что Украина пройдет этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные страны продемонстрируют лидерство, сообщает РИА Новости.

Ранее министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон призвал европейцев к честности в вопросе сроков вступления Украины в ЕС. По его словам, государство сможет стать членом Евросоюза лишь через 15-20 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.