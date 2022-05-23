Делегация КНР устроила демарш против Зеленского на форуме в Давосе

Китайцы покинули зал после выступления украинского лидера

Делегация КНР не присоединилась к овациям после выступления Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе и вскоре покинула зал. По мнению члена палаты представителей США республиканца Майкла Маккола, таким шагом Пекин послал "четкий сигнал".

"Аплодировали стоя все, за исключением делегации из Китая, члены которой просидели все время оваций, а потом они вышли после того, как я сделал этот снимок", - продемонстрировал Маккол фотографию делегатов из КНР в эфире телеканала CNN. Сигнал, по мнению конгрессмена, предельно ясный: они не поддерживают Украину и не поддерживают Зеленского.

Украинский лидер, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, снова призвал страны к участию в восстановлении Украины. Также он потребовал ввести эмбарго на российскую нефть, полностью блокировать банки и IT-сектор России, а также вывести из страны весь иностранный бизнес, передает РИА Новости.

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