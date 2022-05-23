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Делегация КНР устроила демарш против Зеленского на форуме в Давосе

16:28
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Китайцы покинули зал после выступления украинского лидера

Делегация КНР не присоединилась к овациям после выступления Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе и вскоре покинула зал. По мнению члена палаты представителей США республиканца Майкла Маккола, таким шагом Пекин послал "четкий сигнал".

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"Аплодировали стоя все, за исключением делегации из Китая, члены которой просидели все время оваций, а потом они вышли после того, как я сделал этот снимок", - продемонстрировал Маккол фотографию делегатов из КНР в эфире телеканала CNN. Сигнал, по мнению конгрессмена, предельно ясный: они не поддерживают Украину и не поддерживают Зеленского.

Украинский лидер, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, снова призвал страны к участию в восстановлении Украины. Также он потребовал ввести эмбарго на российскую нефть, полностью блокировать банки и IT-сектор России, а также вывести из страны весь иностранный бизнес, передает РИА Новости.

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