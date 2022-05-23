Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян

Вероятность завоза инфекции в страну ведомство оценивает как низкую

Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе, чтобы не допустить появления оспы обезьян в нашей стране, передает "Интерфакс".

Вероятность завоза инфекции в страну ведомство оценивает как низкую из-за ограничений в авиасообщении с большинством стран, где она проявилась.

У тех, кто привился от натуральной оспы, ниже риски тяжелой формы оспы обезьян, "поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет", напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Бельгия первой в мире вводит обязательный трехнедельный карантин для тех, у кого выявлен вирус оспы обезьян. Сейчас в стране зафиксировано три случая.

В этом месяце оспу обезьян выявили в ряде стран Европы, США, Канаде и Австралии. О первом возможном случае также сообщают в Аргентине. По данным ВОЗ, в мире - более ста заболевших.

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