Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с лета 2015 года

Рубль укрепился и по отношению к доллару

Банк России установил официальный курс доллара и евро к рублю на вторник, 24 мая. Доллар подешевел на 67,75 копейки - до 58,2087 рубля Европейская валюта потеряла 51,02 копейки и стоит 60,3851 рубля.

Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю, используя рыночные курсы Московской биржи. На торгах в понедельник европейская валюта впервые с июня 2015 года упала ниже 59 рублей.

Как сообщает РИА Новости, курс евро расчетами "завтра" во время торгов падал на 3,99 рубля, до 58,81 рубля. Доллар к вечеру понедельника дешевел на 2,75 рубля - до 57,48 рубля.

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