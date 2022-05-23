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Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с лета 2015 года

16:52
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Рубль укрепился и по отношению к доллару

Банк России установил официальный курс доллара и евро к рублю на вторник, 24 мая. Доллар подешевел на 67,75 копейки - до 58,2087 рубля Европейская валюта потеряла 51,02 копейки и стоит 60,3851 рубля.

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Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю, используя рыночные курсы Московской биржи. На торгах в понедельник европейская валюта впервые с июня 2015 года упала ниже 59 рублей.

Как сообщает РИА Новости, курс евро расчетами "завтра" во время торгов падал на 3,99 рубля, до 58,81 рубля. Доллар к вечеру понедельника дешевел на 2,75 рубля - до 57,48 рубля.

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