Кофейни Starbucks пообещали поддержку сотрудникам в России

Компания уходит с российского рынка

Российский рынок покидает Starbucks. Американская сеть кофеен объявила об этом в своем пресс-релизе.

"Starbucks приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке", - говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

До начала спецоперации на Украине в России действовало 130 предприятий Starbucks, в которых работали около двух тысяч сотрудников. Работникам кофеен в России пообещали поддержку. Компания заверила, что они получат зарплату за шесть месяцев. Им также обещали помощь в трудоустройстве, передает ТАСС.

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