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Кабмин ФРГ блокирует поставки БМП Украине

18:28
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Предложение концерна Rheinmetal ожидает одобрения Совета безопасности

Федеральное правительство Германии блокирует предложение концерна Rheinmetal о поставке Украине боевых машин пехоты Marder. Концерн ожидает одобрения с 22 апреля, сообщают немецкие СМИ.

Издания ссылаются на внутренний документ министерства обороны ФРГ. Его авторы утверждают, что Германия могла бы в течение шести недель привести в боевое состояние часть из 100 БМП, которые можно поставить Киеву.

Предполагают, что БМП уже сейчас могли бы быть задействованы вооруженными силами Украины. Однако предложение концерна Rheinmetal до сих пор ожидает одобрения Совета безопасности, передает РИА Новости.

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