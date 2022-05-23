Минфин снизил порог обязательной продажи валюты до 50%

Рубль отреагировал спокойно

Министерство финансов России снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортеров. Теперь требуется продавать не 80%, как раньше, а 50%.

"Сегодня в Минфине России подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте... с 80% до 50%", - отмечается в сообщении ведомства.

В Минфине пояснили, что такое решение вызвано стабилизацией валютного курса рубля. Кроме того, достигнут достаточный уровень ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

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