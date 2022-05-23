ФАС согласовала цену на российский препарат от коронавируса

Лекарство производит "Обнинская химико-фармацевтическая компания"

Стоимость препарата от коронавируса на основе молнупиравира согласовала Федеральная антимонопольная служба России. Как отмечается в сообщении ФАС, лекарство производят две российские компании.

"ФАС согласовала цену на препарат от коронавируса двух российских производителей. Речь идет о лекарственном препарате "Молнупиравир", производимом ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания" и АО "Алиум", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Цена препарата названа для курса из 40 капсул в дозировке 200 мг. Стоимость составила 5,8 тысячи рублей. Подчеркивается, что препараты с "Молнупиравиром" 31 марта включены в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"