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ФАС согласовала цену на российский препарат от коронавируса

19:20
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Лекарство производит "Обнинская химико-фармацевтическая компания"

Стоимость препарата от коронавируса на основе молнупиравира согласовала Федеральная антимонопольная служба России. Как отмечается в сообщении ФАС, лекарство производят две российские компании.

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"ФАС согласовала цену на препарат от коронавируса двух российских производителей. Речь идет о лекарственном препарате "Молнупиравир", производимом ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания" и АО "Алиум", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Цена препарата названа для курса из 40 капсул в дозировке 200 мг. Стоимость составила 5,8 тысячи рублей. Подчеркивается, что препараты с "Молнупиравиром" 31 марта включены в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов.

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